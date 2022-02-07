نجم بيراميدز الجديد وثلاثي منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الفريق المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي اختتمت مؤخرا بالكاميرون.

وشهد الفريق المثالي اختيار لاعب نادي بيراميدز الجديد إبراهيم توريه نجم خط وسط منتخب بوركينا فاسو والذي أتم بيراميدز تعاقده معه مؤخرا لمدة موسم ونصف مع موسم إضافي بنهاية مدة التعاقد.

وانتهت البطولة القارية بالأمس بتتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.