إحباط نفسي..تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب بعد خسارة نهائي أفريقيا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن بطولة الأمم الإفريقية كانت قوية، وأداء منتخب مصر قبل البطولة لم يكن جيدا، لكن روح المنتخب القتالية عادت في البطولة وقدموا أداء جيدا.

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور "، :" طريق المنتخب في البطولة كان صعبا ومنتخب مصر واجه منتخبات كبيرة بداية مثل نيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال ".

وأكمل أشرف صبحي :" منتخب مصر أدى بشكل جيد طوال البطولة، والسنغال فريق قوي وكبير ومصر لديها فرصة الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم ".

وتابع اشرف صبحي :" دخلت غرفة الملابس بعد مباراة النهائي من لتقديم الدعم لـ لاعبي منتخب مصر وكان هناك درجة كبيرة من الإحباط النفسي بين اللاعبين، وسلمت على كل اللاعبين وأكدت لهم أن الجميع يشعر بالحزن نتيجة خسارة اللقب ".

وأضافشرف صبحي :أكدت لـ اللاعبين انهم حصلوا على تقدير كبير من الجميع بداية من الرئيس السيسي الذي يقدم الدعم للاعبي منتخب مصر وعلينا أن نفكر في مبارتي التأهل لكأس العالم أمام منتخب السنغال"