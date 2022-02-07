المدافع المراوغ.. أبطال من مصر يعرض كفاح الونش مع منتخب مصر

عرض فيديو بعنوان أبطال من مصر، كفاح لاعب منتخب مصر محمود الونش، خلال بطولة أمم أفريقيا.

وأوضح الفيديو: "محمود الونش ابن طلائع الجيش الذي تعلم فيه الجدية والعمل والتضحية، فهو المدافع المراوغ صاحب التمريرات الساحرة، وعندما يلعب باسم مصر لا يعرف معنى الألم ويقاوم كأنه في معركة حربية".

وأكمل الفيديو: "أصيب في رأسه إصابة بالغة وظن الجميع أنه لن يعود لكن روح المقاتل بداخله جعلت منه صلبا وأصر على العودة للعب، لم يأبى للجرح القطعي في رأسه وهو يستخدمها في التدخلات الهوائية حتى نهاية المباراة".

وأشار الفيديو إلى أن "شجاعة الونش لم تكن جديدة أبهرت العالم، ففي مصر رجال كثر بصلابة وبسالة وعزيمة وإخلاص محمود حمدي الونش".