عماد متعب: لاعبو مصر بذلوا مجهودا كبيرا في أمم أفريقيا.. فيديو

أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه قدم الشكر للاعبي منتخب مصر بعد خسارة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

وأضاف متعب في تصريحات عبر برنامج “حضرة المواطن ” المذاع علي قناه “ الحدث اليوم ” :" أنا بتكلم دلوقت بلسان لاعب سابق اللاعيبة تعرضت للتعب الشديد خلال أحداث البطولة وبشكرهم على الروح والعزيمة".

وتابع متعب، "كان هناك مضايقات للاعبين خلال المباريات الأولى والجهاز الفني ولكن القادم أفضل ويجب أن نبني على الفترة الحالية من أجل الصعود لكأس العالم".

واكد متعب ، "لاعبي مصر لعبوا 4 مباريات 120 دقيقة وهذا الأمر نفسيا وذهنيا صعب للغاية وشكرا ليهم على كل حاجة قدموها في البطولة، ولم يكن هناك أي تقصير من أي فرد".

واختتم "كارلوس كيروش يستحق التحية على مشاركة تريزيجيه وزيزو وتغيير طريقة اللعب ل 4،4،2 ولكن معترض على خروج مصطفى محمد في وقت سريع وكان الأهم تواجده داخل أرض الملعب لاستغلال الكرات العرضية".