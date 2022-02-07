لميس الحديدي: أمس كان ثقيلا على المصريين

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن يوم أمس كان يوماً ثقيلاً على كل المصريين، بسبب خسارة مباراة نهائي الأمم الإفريقية من السنغال، لكن في النهاية عبر وانقضى.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: “اليوم عدى وخلاص ولازم نقلب الصفحة ونستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولازم نبدأ نستعد، يتفصلنا 45 يوماً عن لقائين مهمين أمام السنغال”.

وجددت لميس الحديدي التحية للمنتخب المصري قائلة إنه قام بواجبه وخاض حرباً ضروساً وتعرض لإرهاق صعب خاصة مع خوض المباريات الإضافية.

وأضافت أن هذا الجيل من لاعبي المنتخب أمامه فرص ذهبية سواء في التأهل لكأس العالم وبطولة الأمم الافريقية التي ستقام في عام 2023، قائلة: "الأمم الإفريقية هتكون السنة الجاية مش كمان سنتين عشان الأخيرة كانت مؤجلة بسبب كورونا".

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، عصر اليوم الاثنين، علي متن طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4. حيث كانت تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.





