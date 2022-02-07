عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: أمس كان ثقيلا على المصريين

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن يوم أمس كان يوماً ثقيلاً على كل المصريين، بسبب خسارة مباراة نهائي الأمم الإفريقية من السنغال، لكن في النهاية عبر وانقضى.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: “اليوم عدى وخلاص ولازم نقلب الصفحة ونستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولازم نبدأ نستعد، يتفصلنا 45 يوماً عن لقائين مهمين أمام السنغال”.

وجددت لميس الحديدي التحية للمنتخب المصري قائلة إنه قام بواجبه وخاض حرباً ضروساً وتعرض لإرهاق صعب خاصة مع خوض المباريات الإضافية.

وأضافت أن هذا الجيل من لاعبي المنتخب أمامه فرص ذهبية سواء في التأهل لكأس العالم وبطولة الأمم الافريقية التي ستقام في عام 2023، قائلة: "الأمم الإفريقية هتكون السنة الجاية مش كمان سنتين عشان الأخيرة كانت مؤجلة بسبب كورونا".

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، عصر اليوم الاثنين، علي متن  طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4. حيث كانت  تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.
 


 

ترشيحاتنا

أبو جبل: محمد صلاح قالي ماني هيشوط يمين..فيديو

أنا مش ساحر.. أبو جبل عن زجاجة المياه: الحضري صاحب الفكرة..فيديو

إلغاء الاتفاق مع بيسيرو.. استمرار إيجوافوين مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا

أحمد موسى: جيبوتي تتحكم في مكان حيوي واستراتيجي يجعل منها دولة مهمة|شاهد

غدا.. تشييع جنازة شقيق عمر خيرت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

سماع دوي انفجار قوي بالقرب من تل أبيب

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بحثًا عن نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ