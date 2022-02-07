شكرًا كيروش..أغنية جديدة لدعم المدير الفني بعد خسارة منتخب مصر أمم أفريقيا

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نشرت الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي أغنية جديدة لعدد من المطربين لدعم منتخب مصر والمدير الفني للمنتخب كيروش بعد خسارة النهائي الأفريقي من السنغال

وحملت اسم الأغنية "شكرًا كيروش" لدعم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على ما قدمه مع المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون وعلى الأداء الرجولى للاعيبه والمنتخب خلال البطولة الأفريقية.

وجاءت كلمات الأغنية:

هنلم بعض عشانها ونشجع زيادة

قصر الكلام لو راحوا فين إحنا وراهم

مكسب خسارة كلنا دايمًا معاهم

وتاريخنا شاهد قد إيه بيشرفونا

وده مش جديد دول ياما كسبوا وفرحونا

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا

كلنا متجمعين

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

هما دول المصريين

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا كلنا

كلنا متجمعين

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

هما دول المصريين

ومن جانب آخر تصدر هاشتاج "شكرًا كيروش" موقع تويتر، بعد نهائى كأس أمم افريقيا، والذى لعبته مصر أمس أمام السنغال فى الكاميرون، وحرص مدونو تويتر، على تقديم الشكر لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الأداء الرجولى للاعيبة والمنتخب خلال البطولة الافريقية.