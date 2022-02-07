عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

شكرًا كيروش..أغنية جديدة لدعم المدير الفني بعد خسارة منتخب مصر أمم أفريقيا

كيروش
كيروش

نشرت الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي أغنية جديدة لعدد من المطربين لدعم منتخب مصر والمدير الفني للمنتخب كيروش بعد خسارة النهائي الأفريقي من السنغال

 

وحملت اسم  الأغنية "شكرًا كيروش"  لدعم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على ما قدمه مع المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون وعلى الأداء الرجولى للاعيبه والمنتخب خلال البطولة الأفريقية.

وجاءت كلمات الأغنية:

 

هنلم بعض عشانها ونشجع زيادة

 

قصر الكلام لو راحوا فين إحنا وراهم

 

مكسب خسارة كلنا دايمًا معاهم

 

وتاريخنا شاهد قد إيه بيشرفونا

 

وده مش جديد دول ياما كسبوا وفرحونا

 

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا

 

كلنا متجمعين

 

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

 

هما دول المصريين

 

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا كلنا

 

كلنا متجمعين

 

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

 

هما دول المصريين

 

ومن جانب آخر تصدر هاشتاج "شكرًا كيروش" موقع تويتر، بعد نهائى كأس أمم افريقيا، والذى لعبته مصر أمس أمام السنغال فى الكاميرون، وحرص مدونو تويتر، على تقديم الشكر لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الأداء الرجولى للاعيبة والمنتخب خلال البطولة الافريقية.

كيروش شكر ا كيروش كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السنغال

موضوعات متعلقة

يسرا تنعى المخرج أحمد يحيي

أرجوكم تدعولها.. أول طلب من هنا الزاهد بعد إصابة والدتها بكورونا.. شاهد

موقف محرج.. إليسا ترفض مصافحة أحد المعجبين على المسرح| فيديو

برلنتي عامر.. طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى: "هتموتي مني بعد ما سبته"

أشرف زكي وحسن الشافعي أول الحاضرين لعزاء والدة المنتج محسن جابر

مسحة سلبية.. تعافي مديحة حمدي من متحور "أوميكرون"

اسميته ريان.. محمد عساف يستقبل مولوده الأول

عرض "غزة مونامور" ورقصة الفتيان في سينما الحوش بالسعودية

ترشيحاتنا

أبو جبل: محمد صلاح قالي ماني هيشوط يمين..فيديو

أنا مش ساحر.. أبو جبل عن زجاجة المياه: الحضري صاحب الفكرة..فيديو

إلغاء الاتفاق مع بيسيرو.. استمرار إيجوافوين مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا

أحمد موسى: جيبوتي تتحكم في مكان حيوي واستراتيجي يجعل منها دولة مهمة|شاهد

غدا.. تشييع جنازة شقيق عمر خيرت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

سماع دوي انفجار قوي بالقرب من تل أبيب

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بحثًا عن نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ