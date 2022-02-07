لميس الحديدي تشيد بالمباحثات ونتائج القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي

أشادت الاعلامية لميس الحديدي بنتائج القمة المشتركة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة في قصر الاتحادية اليوم.

وقالت لميس الحديدي، في برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، إن الرئيسين ناقشا عدداً من القضايا بين البلدين وسبل تعزيز التعاون على كافة الاصعدة سواء التعليم أو فتح خط طيران مباشر بين البلدين وإفتتاح فرع لبنك مصر هناك، بالاضافة لبعض القضايا الافريقية وكذا أزمة سد النهضة.

وأشارت “الحديدي”، إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن مباحثات سد الهضة وأكد تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم مع الجانب الاثيوبي في إطار زمني محدد بما يعزز الامن والاستقرار في الاقليم.

وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تشاور سياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم أخرى لإنشاء منطقة لوجيستية مصرية في جيبوتي، ومذكرة ثالثة في مجال الطاقة والموارد المتجددة.

