بدء الحجز 15 فبراير.. الإسكان تكشف تفاصيل التقديم لوحدات متوسطي الدخل |فيديو

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز، ابتداء من يوم 15 من فبراير الحالي، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل ضمن مبادرات البنك المركزي المصري.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه سيتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

وأوضحت مي عبد الحميد، ان هناك طرح كبير للوحدات السكنية حيث يصل عددها إلى 7 ألاف وحدة سكنية، متوقعة أن يكون إقبال كبير على تلك المشروعات.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي إلى أن الأولوية في بعض الأحيان تكون لمن يتزوج ويعول.

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