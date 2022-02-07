تامر أمين ناعيا الطفل ريان: قصة أوجعت قلوب البشرية كلها.. فيديو

نعى الإعلامي تامر أمين، الطفل المغربي ريان الذي لقى حتفه بعد سقوطه في بئر عميق ووصلت إليه فرق الإنقاذ بعد خمسة أيام.

وقال تامر أمين إن وفاة الطفل المغربي ريان قصة وجعت قلوبنا كلنا.



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "تم دفن الطفل ريان اليوم، بعد جنازة شعبية ورسمية مهيبة، لأن قصة ريان وجعت قلوب البشرية كلها".

وأشار: "رغم أنها حادثة فردية، إلا أنني لا أتذكر آخر مرة توحد فيها قلب ومشاعر ووجدان وتضامن العالم على قصة كما توحدت وتضامنت واتوجعت في قصة ريان".

وأوضح: "5 أيام وقلبنا موجوع 5 أيام والصلوات والدعوات كانت على كل الألسنة في كل الشعوب الإسلامية والعالمية من أجل إنقاذ ريان من محنته".