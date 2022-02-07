بعد رحيل ريان.. فاروق الباز: الإنسان قادر على الحياة لـ10 أيام بدون مياه

علق العالم المصري الكبير فاروق الباز، مدير مركز ابحاث الفضاء في جامعة بوسطن، على وفاة الطفل ريان الذي لقي حتفه عقب سقوطه في البئر بعدة أيام، قائلا" الإنسان قادر على الحياة لمدة 10 أيام بدون مياه".

وعن إمكانية الحياة في كوكب آخر بخلاف الأرض، أجاب الباز خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة،الذي يذاع على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، " الإنسان يستطيع أن يعيش في كوكب آخر شرط توفر الأكسجين المناسب".

وطالب فاروق الباز، بالاطلاع على آخر الأبحاث العلمية، و"مواكبة التكنولوجيا والتقدم العلمي الحديث".