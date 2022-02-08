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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين: إقبال كبير على ملابس الأطفال بالأوكازيون الشتوي

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة، بوزارة التموين،  الأوكازيون الشتوي، هدفه تحريك النشاط الإقتصادي، وتخفيف العبئ على المواطنين، مؤكدا أن هناك غرف عمليات بوزارة التموين لمتابعة الأوكازيون والتنسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لحماية المواطن.

 

وأضاف أحمد أبو الفضل، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن الأوكازيون يحتوي على الملابس والمصنوعات الجلدية، والأجهزة الكهربائية وغيرها، مشيرا إلى أنه يوجد إقبال كبير على ملابس الأطفال

 

وتابع أحمد أبو الفضل، أن دور وزارة التموين هو تكثيف الحملات على المحلات المشاركة ، حتى لا يكون هناك بيع بسعر أعلى من أسعار التي تم تحديدها على السلع والمنتجات

 

الغش التجاري

وأشار ، مدير عام الرقابة، بوزارة التموين  إلى أنه "لو حدث تلاعب في الأسعار يواجه عقوبة الغش التجاري وسيكون هناك عقوبات، مؤكدا أنه  من حق المواطن رؤية السعر المدون على القطعة والسعر الذي دفعه،  ومن الممكن تقديم بلاغ لوزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك على الارقام 16230 أو 19588.

 

الاتحاد العام للغرف التجارية حماية المستهلك الكهرباء الرقابة التموين

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