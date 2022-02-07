يوسف الحسيني: منتخب مصر وحد جميع الشعوب العربية.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني ، إن طعم الفوز جميل ولا يمكن أن يضاهيه شيء ، مؤكدا أن جميع مباريات المنتخب كانت أربعة أشواط، وهذا كاد أن يستنفذ طاقة اللاعبين المصريين .

وأضاف الحسيني خلال برنامجه " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى المصرية " ، أن جميع مباريات السنغال كانت شوطين فقط، بالإضافة إلى أنهم كان لديهم يوم راحة، مؤكدا أن فريق منتخب مصر هو أقوى فريق ظهر في تاريخ الكرة المصرية منذ بدايتها .

وأوضح الحسيني، إن كيروش فعل ما يستوجب علية فعله، مؤكدا أن منتخب الفراعنة من أقوى أجيالنا ووحد الشعوب العربية.