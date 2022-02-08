هولندية عاشت بمصر أكثر من 15 عاما وأوصت بدفنها بقرية البعيرات ..تفاصيل

قال محمد جيلاني المسئول عن تنفيذ وصية يوهانا الهولندية ، إن يوهانا سيدة اجنبية وكانت تعيش معنا في قرية البعيرات بالأقصر وهي من ضمن العديد من الأجانب الذين باعوا ممتلكاتهم في بلدانهم وقرروا العيش في مصر .

وأضاف محمد جيلاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إن الأجانب يحبون الاقامة في مصر بسبب التفاعل الأسري والترابط الاجتماعي ، مؤكدا أن يوهانا عاشت معنا اكثر من 15 سنة .

وأوضح محمد جيلاني ، إن يوهانا شاركتنا في بناء المدارس وحضانات الأطفال ، مؤكدا أنه بعد وفاة يوهانا اتصلنا بأختها وقالت لنا نفذوا وصيتها بدفنها في قرية البعيرات .