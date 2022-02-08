فريق قومي محترم.. كرم جبر: منتخب مصر لا يعرف المستحيل.. فيديو

علق الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا بركلات الترجيح.



وقال "كرم جبر"، في حواره مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع على عبر فضائية "سي بي سي"، :"كنت أتمنى حصول منتخب مصر على اللقب لكن قدر الله وماشاء فعل".



وأشار: "كانت هناك لقطات مضيئة في البطولة، ومنها لقطة محمد الشناوي وأبو جبل وتوجيه نصائح من الشناوي لأبو جبل، وهذه عودة الحب والمحبة والأصالة والروح الحماسية للمنتخب المصري".



وأضاف: "جميع لاعبي منتخب مصر كانوا على قلب رجل واحد"، لافتا: "الونش أصاب إصابة كبيرة وقاتل حتى النهاية".



وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "منتخب مصر لا يعرف المستحيل، برغم الإصابات وصل لنهائي البطولة وقدم أداء كبير وكان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب"، متابعا: "لدينا فريق قومي محترم له شكل وأداء كبير".