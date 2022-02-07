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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الدرندلي يعلق على الأداء التحكيمي لـ جاساما

صدى البلد

قال خالد الدرندلى، نائب رئيس اتحاد الكرة أن علاقة الاتحاد باتحاد الكرة الافريقية "كاف" جيدة لكن في ذات الوقت كان من الصعب تغيير موعد بطولة أو حكم مباراة احتج الاتحاد المصري عليه وهو "بكاري جاساما".

وتابع  في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” قائلاً:كنا عارفين أنه مش هيكون حكم سهل معانا بس كان لازم نحتج ونضغط وده دورنا   لكن كنا عارفين أن الموضوع  سهل".

ورداً على سؤال الحديدي  هل نحتاج لقوة لدى الكاف بشكل أكبر، قال الدرندلي: "عندنا قوة وكل حاجة لكن المباراة كانت في الكاميرون وصعب يتغير".

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، عصر اليوم الاثنين، علي متن  طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4. حيث كانت  تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة 

 

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