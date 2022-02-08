علاء قريطم: مصر تستهدف تصنيع 500 ألف سيارة ..فيديو

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن صناعة السيارات من الصناعات الثقيلة التي تستوعب عدد كبير جدا من العمال ، مؤكدا أن توطين صناعة السيارات مكسب كبير لمصر .

وأضاف علاء حمدي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إن هناك 70 ألف سيارة الان مصنعة في مصر والسوق المصري يستهلك يستهلك سنويا 200 ألف سيارة ، مؤكدا ان مصر تنفذ الان برنامج يهدف إلى تصنيع 500 الف سيارة وهذا لتغطية الاحتياج المحلي والتصدير .

وأوضح علاء ، إن الرئيس السيسي أصدر برنامج يعمل على تبديل السيارات القديمة بأخرى حديثة ، مؤكدا أن شبكة الطرق الحالية في مصر تخدم صناعة السيارات وجميع الصناعات وسيتم توطين صناعة السيارات في مصر خلال 3 سنوات .