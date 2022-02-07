أنغام لـ أبو جبل: شرفتونا وأسعدتونا وربنا يفرح قلبك.. فيديو

وجهت المطربة أنغام، التحية والتقدير لـ محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر بعد أدائه البطولي في بطولة الأمم الإفريقية .

وأضافت أنغام في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ": "رأينا لاعبين رجال يشرفوا مصر وهم مثل اعلى لكل شباب مصر ".

وتابعت أنغام:" رجال أبطال مصر كبار في أعيننا واسعدونا جميعا"، مضيفة: "ممكن يكون الإنسان له نصيب في اسمه زي محمد أبو جبل ومثلي كده ".

ووجهت أنغام حديثها لـ أبو جبل قائلة، :" أنت أحسنت وشاب محترم وجميل وربنا يخليك لوالدتك وربنا يفرح قلبك وخد بالك من صحتك ونفسك ".

ولفتت انغام : "منتخب مصر في أمان في ظل تواجد الشناوي وأبو جبل وهو سد عالي ومنيع ".