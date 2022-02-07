عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنغام لـ أبو جبل: شرفتونا وأسعدتونا وربنا يفرح قلبك.. فيديو

أبو جبل
أبو جبل

 وجهت المطربة أنغام،  التحية والتقدير لـ محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر بعد أدائه البطولي في بطولة الأمم الإفريقية .

وأضافت أنغام في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ": "رأينا لاعبين رجال يشرفوا مصر وهم مثل اعلى لكل شباب مصر ".

وتابعت أنغام:" رجال أبطال مصر كبار في أعيننا واسعدونا جميعا"، مضيفة: "ممكن يكون الإنسان له نصيب في اسمه زي محمد أبو جبل  ومثلي كده ".

ووجهت أنغام حديثها لـ أبو جبل قائلة، :"  أنت أحسنت وشاب محترم وجميل وربنا يخليك لوالدتك وربنا يفرح قلبك وخد بالك من صحتك ونفسك ".

ولفتت انغام : "منتخب مصر في أمان في ظل تواجد الشناوي وأبو جبل وهو سد عالي ومنيع ".

أنغام أبو جبل اخبار التوك شو مصر منتخب مصر

ترشيحاتنا

تعرف على قدرات السيارة الأكثر مبيعًا في السوق المصري.. تفاصيل

كأس الأمم الأفريقية.. حازم إمام : نحن الأحق بالبطولة لهذه الأسباب

طبيب المنتخب: أبو جبل قال لي لو رجلي مقطوعة مش هخرج..فيديو

ميدو يكشف: تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

حكم تعدد الأدوار في المقابر .. دار الإفتاء تجيب | فيديو

لا حرية في أوروبا.. فصل الصحفية الأردنية فرح مرقة من «دويتشه فيله»|تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ