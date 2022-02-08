الضرائب: إعفاء الدواء والمواد الفاعلة لإنتاجها هدفه تعزيز الاستثمار لقطاع الأدوية.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها هدفه تعزيز الاستثمار في قطاع الأدوية.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الإعفاءات التي حدثت جاءت ضمن استراتيجية وضعت من قبل رئاسة الدولة وذلك لأهداف اقتصادية وتنموية وصناعية"، موضحا: "الأهداف الصناعية تتضمن زيادة حجم صناعات من خلال القيام ببعض الإعفاءات".

وأشار: " إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في انتاجها هدفه أيضا التوسع في صناعة الأدوية"، موضحا: "عندما يتم إعفاء الأدوية يكون هناك انخفاض في سعر التداول للأدوية، وبالتالي زيادة حجم المبيعات والطلب".

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب،: "الإعفاءات الضريبية جاءت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة".

وأشاد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بقرار وزارة المالية بتقديم إعفاءات ضريبية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مضيفا: "هذه القرارات لها فوائد عدة، مضيفا أن أول فائدة هي رفع الأعباء المالية عن محدودي الدخل من خلال رفع الضريبة على عدد كبير من السلع و الادوية ومنها أكياس الدم والأمصال وغيرها في قطاع الدواء".