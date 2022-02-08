عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضرائب: إعفاء الدواء والمواد الفاعلة لإنتاجها هدفه تعزيز الاستثمار لقطاع الأدوية.. فيديو

الضرائب
الضرائب

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها هدفه تعزيز الاستثمار في قطاع الأدوية.

 

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الإعفاءات التي حدثت جاءت ضمن استراتيجية وضعت من قبل رئاسة الدولة وذلك لأهداف اقتصادية وتنموية وصناعية"، موضحا: "الأهداف الصناعية تتضمن زيادة حجم صناعات من خلال القيام ببعض الإعفاءات".

 

وأشار: " إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في انتاجها هدفه أيضا التوسع في صناعة الأدوية"، موضحا: "عندما يتم إعفاء الأدوية يكون هناك انخفاض في سعر التداول للأدوية، وبالتالي زيادة حجم المبيعات والطلب".

 

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب،: "الإعفاءات الضريبية جاءت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة".

 

وأشاد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بقرار وزارة المالية بتقديم إعفاءات ضريبية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مضيفا: "هذه القرارات لها فوائد عدة، مضيفا أن أول فائدة هي رفع الأعباء المالية عن محدودي الدخل من خلال رفع الضريبة على عدد كبير من السلع و الادوية ومنها أكياس الدم والأمصال وغيرها في قطاع الدواء".

مصلحة الضرائب المواطنين وزارة المالية الضرائب الأدوية الصناعة الصناعية رئيس مصلحة الضرائب مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب قطاع الأدوية

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد: المنتخب ينفق على نفسه.. وكيروش سيرحل إذا لم يتأهل لـ نهائيات كأس العالم

حلف إننا هنتغلب.. أبوجبل يفجر مفاجأة عن بكاري جاساما في مباراة الكاميرون

التموين: إقبال كبير على ملابس الأطفال بالأوكازيون الشتوي

أنيس الشعلالي يكشف موقف مشاركة اللاعبين الدوليين مع الأهلي أمام بالميراس

تصل لـ 10 الاف جنيه ..ارتفاع في اسعار بيجو 2008 موديل 2022 |تفاصيل

قبل النوم .. ماذا كان يفعل الرسول؟.. 19 سنة لا تعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

فيديو

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ