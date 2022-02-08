عمرو أديب يطلب من أبو جبل التوقيع على تيشيرت المنتخب ..فيديو

طلب الإعلامي عمرو أديب، من محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، أن يوقع له على التيشيرت الخاص به.



وقال الإعلامي عمرو أديب:" ليا الشرف انك جبتلي التيشيرت بتاعك وأطلب منك إنك تمضيلي عليها عشان اشيلها عندي ".



وكشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، تفاصيل مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية، قائلا:" إحنا عدينا بمواقف صعبة كثيرة طوال مشوار البطولة وكان هناك إصابات كثيرة ومرينا بظروف صعبة كثيرة ".

وقال محمد أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أنا كنت بتدرب اثناء فترة اصابتي بـ كورونا ولم أصب حينها بأي أعراض، وكان هناك إصرار للحاق ببعثة منتخب مصر، وعملت 4 مسحات في يوم عشان الحق بعثة المنتخب في الكاميرون".

وتابع محمد أبو جبل :" كنت متوقع أن نصل للمبارة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية"، مضيفا:" كان عندي ثقة كبيرة في الله أنه من الممكن أن أشارك في أي وقت".

وأكمل محمد أبو جبل :" محمد الشناوي حارس مرمى كبير ومحترم، ومفيش أهلى وزمالك في المنتخب وكلنا منتخب مصر"، مضيفا:" كلنا على نفس المستوى وأي لاعب سوف يشارك سوف يؤدي المطلوب منه".