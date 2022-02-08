مهددة بالانقراض.. تهريب 7 نسور مصرية في أكياس بلاستيكية داخل الهند

تم إنقاذ سبعة نسور مصرية مهددة بالانقراض من على متن قطار في ولاية مادياً براديش في وسط الهند، بعد أن أحبطت الشرطة المحلية عملية تهريب بين الولايات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “اندبندنت” أوقفت السلطات في مقاطعة خاندوا عاملاً بأجر يومي يبلغ 60 عاماً من العمر لتورطه في الحادثة.

واتهمت الشرطة العامل بتهريب الطيور في أكياس بلاستيكية ونقلها في مقصورة للنوم في قطار يربط الولاية بمدينة مومباي مساء يوم الثلاثاء الماضي.

ويعتقد أنه جرى تهريب الطيور الجارحة من ولاية أوتار براديش شمال الهند إلى منطقة ماهاراشترا، الواقعة في الجزء الغربي من البلاد على متن القطار السريع الذي يربط سلطان بور بمومباي.

وقام فريق مشترك من قوة حماية السكك الحديدية (RPF)، ودائرة الغابات بتفتيش مقصورة القطار، بعد أن استرعت رائحة كريهة وأصوات الطيور المتصاعدة من المقصورة انتباههم.

وفي هذا السياق، صرح أنيل شوكا، وهو المسؤول المنتدب عن ولاية خاندوا في دائرة الغابات لقناة "أن دي تي في" NDTV قائلاً: "تلقينا اتصالاً من قوة حماية السكك الحديدية في خاندوا يبلغنا عن اعتراض شخص بحوزته نسور مصرية. وصلنا فوراً إلى الموقع، وقامت قوة مشتركة من دائرة الغابات وحماية السكك الحديدية بمداهمة القطار، وأوقفت فريد شيخ (المشتبه فيه البالغ 60 عاماً من العمر).

وحققت الشرطة مع شيخ الذي قال إنه تسلم الطيور في محطة القطار في كانبور في ولاية أوتار براديش من رجل عرفه باسم سمير خان. وقال شيخ إنه تم توكيله بنقل تلك الأكياس إلى ماهاراشترا مقابل 10,000 روبية (99 جنيهاً استرلينياً).

يشار إلى أنه تم رفع قضية بالحادثة في إطار قانون حماية الحياة البرية في البلاد الصادر عام 1972. ويمكن أن تؤدي الإدانة بموجب هذا القانون إلى عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات.

وأعلن المسؤولون أن النسور سلمت إلى دائرة الغابات في خاندوا، وسيتم إطلاقها في البرية في وقت قريب.