عرض غزة مونامور ورقصة الفتيان في سينما الحوش بالسعودية

يُعرض الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للأخوين ناصر والفيلم الأفغاني رقصة الفتيان للمخرجة شهربانو سادات في سينما الحوش بواحة العلا في المملكة العربية السعودية، حيث سيحصل غزة مونامور على ثلاث عروض أيام 9 و15 و18 فبراير/شباط الساعة 8:30 مساءً ضمن مجموعة الأفلام العربية المعاصرة، بينما يُعرض رقصة الفتيان يوم 24 فبراير ضمن أسبوع السينما الأفغانية.



تسعى سينما الحوش إلى إثبات مكانتها كمركز للفنون والإرث الثقافي، وتستقبل جمهور الفن السينمائي العريق خمس ليالٍ في الأسبوع في واحة العلا لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المحلية المستقلّة وإنتاجات السينما العالمية.



عن غزة مونامور:

مؤخرًا نال الفيلم ثلاثة ترشيحات لجائزة سيزار التي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، إذ ترشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة من نصيب بطلة الفيلم هيام عباس، وفاز بـجائزة النقاد من مهرجان فرايبورغ السينمائي بسويسرا وكان غزة مونامور هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار عام 2021، وحصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لـمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن رقصة الفتيان:

تدور أحداث الفيلم في شوارع مدينة كابول خلال أواخر الثمانينيات وبالتحديد أثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، عاش قودرات الفتى صاحب الخمسة عشرة عاماً، والذي يعمل في بيع تذاكر السينما في السوق السوداء. قودرات أحد عاشقي بوليوود ويقضى وقته في تخيل نفسه ممثلاً في أفلامه المفضلة. وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع للاتحاد السوفييتي، وفي الوقت نفسه تبدأ الأوضاع السياسية في كابول في التغير، فيجد قودرات نفسه مع باقي الأولاد يبدأون معركة للدفاع عن وطنهم.

شارك فيلم رقصة الفتيان في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجوائز أكاديمية أسيا والمحيط الهادئ، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج شهربانو سادات، مستوحى من يوميات أنور الهاشمي. بطولة قدرة الله قادري، صديقة رسولي، مسيح الله فراجي، حسيب الله رسولي، أنور الهاشمي. ومن إنتاج كاتيا أدوميت، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.