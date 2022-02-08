الأهلي في المونديال| سلبية المسحة الطبية للاعبي الفريق الدوليين

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنا الدوليون بالنادي فور وصولهم إلى الإمارات سلبية مساء أمس الاثنين .

ومن ثم بات العناصر الدوليون المقيدون بقائمة الفريق لكأس العالم للأندية جاهزين للمشاركة في مباراة الفريق أمام بالميراس غدا، وذلك وفقا لرؤية بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وقام موسيماني بالاجتماع باللاعبين فور وصولهم معسكر الفريق بأبو ظبي للاطمئنان عليهم، وذلك قبل مواجهة بالميراس اليوم .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.