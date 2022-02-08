عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جهاز هضمي يحذر: زيادة تناول المخللات تسبب الإصابة بالسرطان.. فيديو

المخللات
المخللات

قال الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي، إن زيادة السكريات أو الموالح قد يتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

 

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "زيادة تناول المخللات قد يتسبب في الإصابة بالسرطان"، لافتا: "بعض الأورام تظهر بشكل أكبر لدى سكان الصعيد أكثر من محافظات الوجه البحري".


وأوضح: "الأملاح والسكريات ضرورية للجسم حتى يكتمل التمثيل الغذائي ويستمر النمو الطبيعي للجسم"، مردفا: "هناك دراسات أكدت أن الزيادة غير الطبيعية في الموالح والسكريات غير جيدة".
 

 

الاصابة بالسرطان التمثيل الغذائي مرض السرطان الجهاز الهضمي السكري السرطان

ترشيحاتنا

فضل سورة الأنعام لقضاء الحوائج.. وما حقيقة صلاة كن فيكون؟

حكاية السهرة|مشهد يتسبب في طلاق شادية وصلاح ذو الفقار .. وأزهري يتدخل

شباب مصريون يحطمون 23 رقما قياسيا بموسوعة جينيس.. فيديو

كورونا في الول العربية.. الأردن يسجل أعلى حصيلة من الإصابات خلال 24 ساعة

فيفي عبده تعلن وفاة شقيقتها هدي

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في القاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

اتقوا الله.. الأعلى للإعلام يحذر: غير مسموح بالهجوم على المنتخب القومي.. فيديو

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يقود شاحنة مشتعلة بالنيران لإنقاذ المارة.. فيديو

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

فيديو

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ