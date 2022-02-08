أستاذ جهاز هضمي يحذر: زيادة تناول المخللات تسبب الإصابة بالسرطان.. فيديو

قال الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي، إن زيادة السكريات أو الموالح قد يتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "زيادة تناول المخللات قد يتسبب في الإصابة بالسرطان"، لافتا: "بعض الأورام تظهر بشكل أكبر لدى سكان الصعيد أكثر من محافظات الوجه البحري".



وأوضح: "الأملاح والسكريات ضرورية للجسم حتى يكتمل التمثيل الغذائي ويستمر النمو الطبيعي للجسم"، مردفا: "هناك دراسات أكدت أن الزيادة غير الطبيعية في الموالح والسكريات غير جيدة".

