بإطلالة أنيقة.. راندا البحيري تتألق بالأبيض والأسود

نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت راندا البحيري في صورة باللونين الأبيض والأسود، في إطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يُذكر أن أعربت الفنانة راندا البحيري، عن استيائها من عدم دعوة حسين لبيب القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك- خلال فترة توليه للنادي قبل عودة المستشار مرتضى منصور- في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية.



وكتبت راندا عبر حسابها على فيسبوك: “أنا واحدة تهمني جداً جداً دلوقتي مصلحة نادي الزمالك علشان يقوم ويقف علي رجله … البوست ده غير مسموح لأي شخص إنه يقول فيه أي كلام جارح و اللي فاكريني علشان بنت فمبتفهمش في الكورة… لا انت كده اللي مبتفهمش”.



وتابعت “اللي حصل مع نادي الزمالك النهارده في بطولة كرة اليد و اللي حصل مع كابتن حسين لبيب شئ لا يغتفر تماماً و أرجو من المسئولين في الدولة توضيح وتبرير الموقف وأخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً علي ما حدث”.



وأوضحت "علي فكرة أنا شخص طول عمري رياضية.. كنت بطلة في رياضة الجمباز ورياضات أخري والمعروف أن الشخص الرياضي بيكون مُلِم بالرياضات الأخرى و عمري ما كان في نفسي إني أشجع فريق بعينه و معنديش أي مشكلة إني أبطل تشجيع كورة خالص بس يكون فيه (عدل).