أحمد مجاهد عن عقوبة شيكابالا القاسية: بحب قائد الزمالك وعلاقتي به كانت متميزة قبل الأزمة

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة لرئاسة اتحاد الكرة سابقًا، كواليس عقوبة شيكابالا بسبب أزمته خلال تتويج الزمالك بدرع الدوري.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب شيكابالا وعلاقته به كانت متميزة، والعقوبة لم تكن انتقامية كما يروج البعض.



ولفت أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة لرئاسة اتحاد الكرة سابقًا، إلى أن فيديو أحداث أزمة شيكابالا وصل إلى الفيفا بعد ساعة من وقوع الأحداث وذلك بواسطة الجماهير.



وأشار إلى أنه لم يسمع شيكابالا وهو يسبه والعقوبة الموقعة على قائد الزمالك سببها المشهد العام ومحاولة الاعتداء على مسئول، مردفا «أنا وشيكابالا التقينا بعد الأزمة وتصافحنا عادي وأنا أعرف شقيقه الأكبر عبد الباسط الذي كان يلعب في الزمالك».