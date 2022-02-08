يقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة مواقيت الصلاة لقرائه اليوم الثلاثاء 8-2-2022 ، فى عدد من محافظات مصر .



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في القاهرة والمحافظات



مواقيت الصلاة فى القاهرة



صلاة الفجر 5:13 ص

الشروق 6:40 ص

صلاة الظهر 12:09 ص

صلاة العصر 13: 3

صلاة المغرب 5:37 م

صلاة العشاء 6:56



الإسكندرية

صلاة الفجر 5:18 ص

الشروق 6:48 ص

صلاة الظهر 12:14

صلاة العصر 3:17

صلاة المغرب 5:40 م

صلاة العشاء 7:00 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:09

الشروق 6:37 م

صلاة الظهر 12:05 م

صلاة العصر 3:09 م

صلاة المغرب 5:33 م

صلاة العشاء 6:51 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



صلاة الفجر 5:00 ص

الشروق 6:25 ص

صلاة الظهر 11:57

صلاة العصر 3:05 م

صلاة المغرب 5:29 م

صلاة العشاء 6:45 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان



صلاة الفجر 5:04 ص

الشروق 6:27 ص

صلاة الظهر 12:03 ص

صلاة العصر 14: 3

صلاة المغرب 5:39 م

صلاة العشاء 6:53

