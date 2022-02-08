يقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة مواقيت الصلاة لقرائه اليوم الثلاثاء 8-2-2022 ، فى عدد من محافظات مصر .
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في القاهرة والمحافظات
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 5:13 ص
الشروق 6:40 ص
صلاة الظهر 12:09 ص
صلاة العصر 13: 3
صلاة المغرب 5:37 م
صلاة العشاء 6:56
الإسكندرية
صلاة الفجر 5:18 ص
الشروق 6:48 ص
صلاة الظهر 12:14
صلاة العصر 3:17
صلاة المغرب 5:40 م
صلاة العشاء 7:00 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:09
الشروق 6:37 م
صلاة الظهر 12:05 م
صلاة العصر 3:09 م
صلاة المغرب 5:33 م
صلاة العشاء 6:51 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:00 ص
الشروق 6:25 ص
صلاة الظهر 11:57
صلاة العصر 3:05 م
صلاة المغرب 5:29 م
صلاة العشاء 6:45 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 5:04 ص
الشروق 6:27 ص
صلاة الظهر 12:03 ص
صلاة العصر 14: 3
صلاة المغرب 5:39 م
صلاة العشاء 6:53