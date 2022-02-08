عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: التشكيل المثالي لأمم إفريقيا رد اعتبار محمد النني.. وأنصف عبد المنعم

النني
النني

قال الاعلامي محمد شبانة إن تواجد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول ضمن التشكيل المثالي لبطولة أمم افريقيا؛ أمر طبيعي؛ لأنه افضل لاعب في القارة.

وأكمل : تواجد محمد النني ضمن التشكيل؛ هو أكبر رد على كل المشككين في أدائه أثناء البطولة".

وواصل، خلال برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: ": "النني استطاع الرد في الملعب على المشككين وصوب تراجع مستواه خلال مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا وتواجده ضمن التشكيل كان رد اعتبار له".

وتابع: "تواجد محمد عبدالمنعم كان أكبر مفاجأة بتواجده في التشكيل المثالي لكنه استطاع حجز مكانه ضمن التشكيل المثالي للقارة".

أمم أفريقيا محمد صلاح محمد شبانة ليفربول بطولة أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

ولاية أمريكية تعلن رفع قيود ارتداء الكمامة عقب السيطرة على أوميكرون

موسكو ستدفع ثمنا باهظا حال الغزو.. بايدن والمستشار الألماني يبحثان حلولًا للأزمة الأوكرانية الروسية

وقت صلاة الفجر في مصر وهل موعده صحيح؟ الرد على المشككين

اتحاد الكرة: ربحنا 70 مليون جنيه من كيروش في 4 أشهر

وزيرة الخارجية الألمانية في مصر.. 6 ملفات مهمة تتصدر أجندة الزيارة|خاص ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

اتقوا الله.. الأعلى للإعلام يحذر: غير مسموح بالهجوم على المنتخب القومي.. فيديو

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشريح جثته.. عودة سجين من الموت تثير ذعر الأطباء

زهقت منه.. امرأة تعرض زوجها للبيع على الإنترنت بسعر صادم|صور

رجل يقود شاحنة مشتعلة بالنيران لإنقاذ المارة.. فيديو

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

فيديو

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ