شبانة: التشكيل المثالي لأمم إفريقيا رد اعتبار محمد النني.. وأنصف عبد المنعم

قال الاعلامي محمد شبانة إن تواجد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول ضمن التشكيل المثالي لبطولة أمم افريقيا؛ أمر طبيعي؛ لأنه افضل لاعب في القارة.

وأكمل : تواجد محمد النني ضمن التشكيل؛ هو أكبر رد على كل المشككين في أدائه أثناء البطولة".

وواصل، خلال برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: ": "النني استطاع الرد في الملعب على المشككين وصوب تراجع مستواه خلال مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا وتواجده ضمن التشكيل كان رد اعتبار له".

وتابع: "تواجد محمد عبدالمنعم كان أكبر مفاجأة بتواجده في التشكيل المثالي لكنه استطاع حجز مكانه ضمن التشكيل المثالي للقارة".