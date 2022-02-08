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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة رياض محرز تعلن عن حملها بعد شهر على ارتباطهما

رياض محرز بصحبه
رياض محرز بصحبه زوجته

اعلنت تايلور وارد، زوجة رياض محرز نجم مانشستر سيتي والجزائر، عن حملها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت تايلور وارد صورة مع زوجها اللاعب رياض محرز، من المالديفز، وعلقت كاتبة: “عندما تبدأ الحياة والحب لا ينتهي ابدًا”.

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واحتفل رياض محرز نجم مانشستر سيتي والجزائر بزواجه من تايلور وارد عارضة الأزياء قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت صحيفة ذا صن الانجليزيه أن محرز عقد قرانه على وارد وفق تقاليد الشريعه الإسلامية حيث رددت تايلور كلمة قبول 3 مرات خلال عقد القران ثم وقعت علي وثيقة الزواج.

وأضافت الصحيفة أن محرز سيقيم حفلا آخر في انجلترا حتي يصبح زواج قانوني في البلاد .

واضافت الصحيفة أن رياض وتايلور متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج التي أُقيمت أواخر العام الماضي .

وتابعت الصحيفة أن الحفل كان بسيط و قصير ولكنه لن يكون الأخير حيث سيقيمان حفلا آخر. 

وتابعت الصحيفة حصريًّا أن الزوجين تمت خطبتهما في يونيو من العام الماضي بعد 16 شهرًا من الصداقة؛ حيث جلس محرز على ركبته وقدَّم لتايلور خاتمًا قيمته 400 ألف جنيه إسترليني خلال عطلة في جزيرة ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور .

تايلور وارد زوجة رياض محرز رياض محرز نجم مانشستر سيتي الجزائر

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