تقرير طبي يؤكد سلامة السولية: لم يُصب بكورونا في مباراة السنغال

أكد الاعلامي محمد شبانة ان تقاريرًا إعلامية تداولت شائعات عن مشاركة عمرو السولية لاعب وسط المنتخب في مباراة السنغال، وهو مصاب بفيروس كورونا؛ ما أثر على أدائه.

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "قدم الجهاز الطبي للمنتخب الوطني إلى مسئولي اتحاد الكرة التقارير التي تؤكد سلامة اللاعب من أي أمراض قبل مباراة السنغال في نهائي أمم إفريقيا، ومرفق بها نتائج المسحات التي اجراها اللاعب في المعامل المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي".

وتابع: "أكد الجهاز الفني للمنتخب في تصريحات خاصة أن شائعة مشاركة السولية وهو مصاب بفيروس كورونا، هي محاولة قفز من بعض المتربصين، على أحزان المنتخب واستغلال خسارته للتشفى في اللاعبين".