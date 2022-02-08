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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية أمريكية تعلن رفع قيود ارتداء الكمامة عقب السيطرة على أوميكرون

الكمامة
الكمامة

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نهاء قيود ارتداء الكمامات في الولايات بالأماكن العامة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت الولاية إنه مع التراجع السريع لمتحور أوميكرون، ستنهي كاليفورنيا العمل بقيود الكمامات في الاماكن العامة المغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

فيما طالب عالم فيزياء من جامعة تمبل، كان قد اتُهم بمشاركة التكنولوجيا العلمية مع الصين، محكمة الاستئناف الفيدرالية، الاثنين، بإعادة النظر في دعواه القضائية ضد الحكومة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وسقطت القضية عن عالم الفيزياء قبل أن يذهب إلى المحاكمة من قبل وزارة العدل.

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وقال محامو عالم الفيزياء "زياوشينج شي" وزوجته، في مذكرة تم رفعها، إلى محكمة استئناف في فيلادلفيا، إن القاضي أخطأ العام الماضي عندما رفض مطالباتهم بالتعويض، مؤكدون أن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قاد التحقيق "عن قصد أو عن علم أو بتهور" أدلى بأقوال كاذبة، وحرَّف الأدلة حتى يتمكن المدعون من الحصول على لائحة اتهام ضده.

وكتب الفريق القانوني لـ شي، الذي يضم محامين من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في المذكرة: "عندما يسيء موظفو إنفاذ القانون إلى الإجراءات القانونية من خلال الحصول على لوائح اتهام وأوامر تفتيش بناءً على تحريفات أو اختلاق أدلة، فإن ذلك يقوض شرعية المحاكم".

ونصت المذكرة: "للقضاء مصلحة في ضمان عدم استمرار الملاحقات القضائية الكيدية وعمليات التفتيش غير القانونية ، وأن المحاكم لديها معايير راسخة لتقييم مثل هذه الادعاءات". 

ولاية كاليفورنيا ارتداء الكمامات الحكومة الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأماكن العامة

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