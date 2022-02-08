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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة الطفل تقيم يوما خاصا لها.. غدا

صدى البلد

تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة الطفل، غدا الأربعاء 9 فبراير، يوما خاصا للجامعة، سيشمل العديد من الأنشطة بمختلف المجالات، والتعريف بالجامعة وأهدافها، وذلك فى إطار أسبوع جامعة الطفل.

وجامعة الطفل، عبارة عن برنامج خاص بأكاديمية البحث العلمى بمصر بهدف اكتشاف المواهب ، من مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وقال بيان للجامعة - إن ذلك اليوم سيكون برعاية الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وعميد الكلية الدكتورة نهى سمير دنيا ، ووكيل الكلية للدراسات العليا ، الدكتورة ريهام رفعت محمد ، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة هالة ابراهيم عوض الله ، والمنسق العام الدكتورة هدى هلال.

يذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه في الكثير من الدول الأوربية بمسميات مختلفة ، ويمنح برنامج جامعة الطفل، الأطفال المهتمين بالعلوم وبالبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار فرصة للتقدم لهذا البرنامج ، وتقديم خدمات لأكثر من 18ألف تلميذ، حيث يشهد إقبالا شديدا من قبل الطلاب، ووضع له خبراء محليين وخبراء من الاتحاد الأوروبي، ومنهج مبتكر غير رسمي في مجالات محددة للأطفال ، وتوفر الأكاديمية دعم مادي للجامعات المشاركة من أجل توفير احتياجات التجارب ومتطلبات البحث العلمي للتلاميذ للأطفال من أعمار 8 إلى 15عاما بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق فى مادة معينة.

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