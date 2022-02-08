طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

الإسكندرية 21 11

وادي النطرون 22 10

طنطا 21 11

شبين الكوم 22 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 11

مطروح 22 10

السلوم 20 10

سيوة 22 9

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 23 12

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 22 10

نخل 21 3

نويبع 23 15

طابا 21 13

كاترين 18 2

الطور 22 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

مرسى علم 23 12

الفيوم 22 9

بنى سويف 22 8

المنيا 22 6

أسيوط 23 7

سوهاج 23 8

قنا 25 8

الأقصر 26 8

أسوان 26 9

ادفو 25 9

أبوسمبل 25 9

الوادي الجديد 24 7

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 21

المدينة 29 16

الرياض 21 8

المنامة 20 16

أبوظبي 22 17

الدوحة 23 15

الكويت 22 9

دمشق 17 4

بيروت 19 13

عمان 16 6

القدس 14 6

غزة 20 12

بغداد 19 7

مسقط 22 18

صنعاء 22 7

الخرطوم 31 17

طرابلس 16 10

تونس 17 7

الجزائر 14 5

الرباط 24 9

نواكشوط 32 16



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 9 2

اسطنبول 7 2

إسلام آباد 18 8

نيودلهي 21 9

جاكرتا 30 24

بكين 7 5-

كوالالمبور 29 22

طوكيو 10 3

اثينا 11 5

روما 15 1-

باريس 11 3

مدريد 18 3

برلين 9 5

لندن 12 8

مونتريال 1 7-

موسكو 3 1-

نيويورك 4 1

واشنطن 6 1-

أديس أبابا 24 11