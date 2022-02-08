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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني للاعبي الأهلي: إنسوا إفريقيا فنحن أمام فرصة لصناعة التاريخ

موسيماني
موسيماني

قال الاعلامي محمد شبانة إن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق في غياب الدوليين وقبل ساعات من وصولهم إلى معسكر الاهلي في ابو ظبي .

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "طالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة غلق صفحة منتخب مصر أمام السنغال وعدم الحديث عنها أمام زملائهم حتي لا يتأثر الجميع أمام بطل البرازيل".

وتابع: "شدد موسيماني علي أن الفريق أمامه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز سيكتب في التاريخ ومشوراهم مع الكرة حال تكرار الفوز على بالميراس والصعود لنهائي كأس العالم للأندية".

وأوضح: "أكد الجنوب افريقي أن الفرصة الحقيقية تأتي مرة واحدة في تاريخ اللاعب ولا بد من استغلالها بأفضل شكل".

وأكمل: "أوضح المدير الفني أن الفوز علي بطل البرازيل سيسعد جماهيرنا بصفة خاصة وجماهير مصر بصفة عامة ونسيان خسارة اللقب الإفريقي وأنتم أمامه فرصة ذهبية لتحقيق مجد لنا جميعاً".

منتخب مصر مصر السنغال موسيمانى الأهلى النادي الأهلي

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