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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة توقف الاحتجاجات لتأثيرها على الاقتصاد

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، ضرورة إنهاء احتجاجات سائقي الشاحنات الجارية في أوتاوا. 


وقال رئيس الوزراء الكندي - في كلمة ألقاها بالبرلمان - إن ممارسات سائقي الشاحنات تسببت في حدوث اضطرابات للسكان المحليين وللاقتصاد أيضا ، ولذلك يجب أن تتوقف ممارسات أؤلئك السائقين..مشددا على أن هناك أفرادا يحاولون حصار الاقتصاد وعرقلة سبل المعيشة اليومية للمواطنين.


وتابع أن سكان أوتاوا لايستحقون التعرض لمضايقات في أحيائهم السكنية ولايستحقون التعرض لأعمال عنف من جراء تلك الممارسات.


وتجدر الاشارة إلى أن موجة الاحتجاجات عبر أنحاء كندا كانت قد بدأت في منتصف شهر يناير الماضي حيث تدفق آلاف من سائقي الشاحنات ومتظاهرين آخرين على أوتاوا للإعراب عن معارضتهم الشديدة لفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على سائقى الشاحنات الذين يعبرون الحدود الأمريكية الكندية، ومنذ الحين تطورت الاحتجاجات لتتحول إلى مظاهرات ضد الحكومة وتوحدت جماعات عديدة للإعراب عن معارضتها لحكومة ترودو. 

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