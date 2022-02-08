عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم،الثلاثاء 8- 2 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

 

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8 - 2 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 22 11

الإسكندرية 21 11

الإسماعيلية 23 10

الدقهلية 21 12

الغردقة 23 13

المنيا 22 6

درجات الحرارة برنامج صباح البلد قناة صدي البلد الصحفي أحمد حمدى هيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

ماذا يفعل المبتلى بكثرة .. فيديو

أول قمة بين بايدن وشي جينبينج.. ملفات شائكة بين أمريكا والصين.. كيف سيكون مستقبل التعاون بين أمريكا والصين

من أرض السلام | منتدى شباب العالم يستعد للانطلاق.. رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع.. وفرصة التواصل مع صانعي القرار والمُفكّرين.. صور

شاب ينحت غوريلا من الكاوتش.. تفاصيل

حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟ ..الإفتاء تجيب

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

ترشيحاتنا

حضانات الأطفال أبرزها.. 6 فئات بالقطاع الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة

أسعار ومواصفات ام جي RX5 موديل 2022 .. صور

فخ الثراء السريع..هواية صيد الصقور بين الحلم والواقع في صحراء الوادي الجديد

التعليم تنظم ورشة عمل لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر

المركزي: تحسن الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك لـ114.2 مليار جنيه أكتوبر الماضي

السفير الأردني في القاهرة يستقبل المندوب الليبي لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

لحظة سقوط رجل على قضبان المترو.. شاهد ما حدث له

فيديو

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ