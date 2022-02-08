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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل: نسعى لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة بكافة أنواعها

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

التقى   المهندس  كامل الوزير وزير النقل مع محمد بن عمير  رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة، خلال زيارته للامارات؛ حيث أعرب  رئيس الشركة عن اهتمام مجموعة بن عمير  لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر مع المشاركة في الاستثمارات المطلوبة للمشروع، خاصة وأن  الشركة تعتبر هي المسئولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها وحالياً حصلت علي امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنين والحصول علي أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل فيما يخص تنفيذ البنيه التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية  بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT"

جدير بالذكر أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به وحيث تم البدء في  تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

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IMG-20220208-WA0004
IMG-20220208-WA0002
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وزير النقل الامارات الدائري وزارة النقل المواصلات العامة BRT

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