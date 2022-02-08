النفط الكويتي يرتفع 71 سنتاً ليبلغ 92.96 دولاراً للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 71 سنتاً، ليبلغ 96. 92 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 25. 92 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية

وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت أمس منخفضاً 58 سنتاً، ليبلغ 69. 92 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتاً، ليبلغ 32. 91 دولاراً للبرميل.

وكانت قررت وزارة التربية بالكويت تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2021- 2022 إلى تاريخ 2022/3/6 وذلك بعد العطلة المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج، على أن يتم تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة وسوف يصدر التقويم الدراسي المعدل خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت وزارة التربية إنها تتمني للجميع عطلة سعيدة واحتفالات جميلة بالأعياد الوطنية.