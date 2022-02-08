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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا حول العالم .. ارتفاع إصابات الصين و504 آلاف وفاة بالهند

كورونا حول العالم..
كورونا حول العالم.. ارتفاع في إصابات الصين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 398 مليونا و241 ألفا و445 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و769 ألفا و246 حالة، فيما تعافى 317 مليونا و868 ألفا و140 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بكوفيد-19، الاثنين، ارتفاعا من 79 في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة في بيان إن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 45 قبل يوم.

وسجلت الصين 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 51 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106524 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 66583 إصابة جديدة بفيروس كورونا و428 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالا 26.6 مليون إصابة بكورونا و632621 وفاة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الاثنين، تسجيل 9242 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 وفيات أخرى ناجمة عن كوفيد -19.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و160767 والوفيات إلى 309752.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 67 ألفا و597 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 42 مليونا و 339 ألفا و611 حالة.

ونقلت صحيفة " هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1188 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 504 آلاف و62 حالة.

كورونا العالم الصين الهند “ كوفيد 19”

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