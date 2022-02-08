عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان توافق على مشروع قانون لإجلاء الأجانب بالخارج في حالات محددة

اليابان
اليابان

وافق مجلس الوزراء الياباني، على مشروع قانون من شأنه تسهيل مهام عمليات الإجلاء المستقبلية لقوات الدفاع الذاتي، ما يسمح لها بمساعدة الأجانب على الإخلاء خلال الأزمات الخارجية، بعد أن أنقذت طوكيو مواطنًا واحدًا فقط عندما سقطت أفغانستان في أيدي حركة طالبان خلال أغسطس الماضي.
وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ـــ في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن تعديل القانون يمكن بعثات الإجلاء من التنفيذ السريع والمرن في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة. 

وتهدف الحكومة اليابانية إلى سن التشريع خلال دورة البرلمان الحالية المستمرة حتى شهر يونيو المقبل.
ويقيد القانون الحالي الخاص بعمليات قوات الدفاع الذاتي إنقاذ الأجانب مثل الأزواج والعاملين المحليين لدى الوكالات اليابانية ومرافقي المواطنين اليابانيين، لكن التشريع المعدل سيغطي حالات تشمل الأجانب.
يشار إلى أنه عندما عادت حركة طالبان إلى السلطة أغسطس الماضي بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان، أرسلت اليابان قوات الدفاع الذاتي لإجلاء حوالي 500 شخص، بمن فيهم الموظفون المحليون في السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ومع ذلك، واجهت القوات قيودا بموجب القانون الياباني، وأنقذوا يابانيًا واحدًا فقط و14 أفغانيًا بنهاية مهمتهم في 31 أغسطس الماضي. 
وبعد هذه المهمة المخيبة للآمال، دعا رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا إلى مراجعة القانون.

ويغير التشريع المعدل أيضًا المبدأ الحالي الذي يقضي بإعطاء الأولوية لاستخدام الطائرات الحكومية في مهام الإخلاء، داعيًا إلى استخدام طائرات النقل التابعة لقوات الدفاع الذاتي بدلاً من ذلك.

وعلاوة على ذلك، سيتم تسهيل شروط عمليات الإجلاء ففي الوقت الحالي، يمكن لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تنفيذ عمليات إجلاء من "مكان آمن" فقط، بيد أن التعديل يسمح للحكومة اليابانية بـ "اتخاذ إجراءات" لتجنب الخطر على أساس المناقشات بين وزيري الدفاع والخارجية.

وخلال عمليات الإجلاء الأفغانية، لم يتمكن أفراد قوات الدفاع الذاتي من الخروج من مطار محلي يعتبر مكانًا آمنًا بموجب القانون وفشل العديد من الذين يريدون مغادرة أفغانستان في الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب نقاط التفتيش الصارمة التي تفرضها طالبان وتدهور الأوضاع الأمنية.
 

اليابان إجلاء الأجانب مشروع قانون

موضوعات متعلقة

اليابان تحتج على إعلان روسيا إجراء تدريبات عسكرية في الجزر المتنازع عليها

اعتماد إيفاد إمام إلى اليابان وقارئ إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء ليالي شهر رمضان

ترشيحاتنا

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة |فيديو

حضانات الأطفال أبرزها.. 6 فئات بالقطاع الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة

أسعار ومواصفات ام جي RX5 موديل 2022 .. صور

فخ الثراء السريع..هواية صيد الصقور بين الحلم والواقع في صحراء الوادي الجديد

التعليم تنظم ورشة عمل لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر

المركزي: تحسن الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك لـ114.2 مليار جنيه أكتوبر الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

لحظة سقوط رجل على قضبان المترو.. شاهد ما حدث له

فيديو

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ