هيفاء وهبي تتابع حلقة أبو جبل مع عمرو أديب.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بفيديو جديد عبر قصتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الفيديو أن هيفاء وهبي تتابع حلقة اللاعب محمد أبو جبل، لاعب منتخب مصر، مع الاعلامى عمرو أديب.

يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل"أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وروجينا، ونانسي صلاح، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف، وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

وكشف المخرج أحمد خالد موسى، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، عن كواليس فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي.

وقال أحمد خالد موسى: "أتعاون مع هيفاء وهبي في فيلم يحمل اسم فوق برج إيفل، وسنبدأ تصويره 3 يناير في فرنسا".