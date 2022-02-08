عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة:تكريم كوثر زكى رائدة الهندسة الكهربائية في أمريكا فخر للمصريات بالخارج

صدى البلد

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، وذلك بعد اهتمام القيادة السياسية بملف المصريين في الخارج والقرار الجمهوري بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحكومة المصرية للتواصل وتلبية الاحتياجات، وتسليط الضوء على جميع المصريين في الخارج من العلماء والنوابغ والخبراء.

وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، على تكريم الدكتورة كوثر زكي كـأول مصرية تتخصص في الهندسة الميكانيكية، قائلة: "دور المرأة في الخارج كان لا بد من تسليط الضوء عليه تزامنًا مع إعلان الرئيس أن عام 2017 هو عام المرأة"، متابعة: "بالأمس تم تكريم الدكتورة كوثر عبد الحميد زكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مثال للمرأة الملهمة للمصريات في الخارج".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: "نظمنا جلسة حوارية مع سيدات نابغات في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية وبعض دول العالم، وهذا كان بغرض أن نكرم هذه السيدة المصرية".

وتابعت وزيرة الهجرة: "قصة الدكتورة كوثر أعطتنا إحساسا كبيرا بالفخر بالمصريات في الخارج، وهي قصة ملهمة تعطي رسالة قوية جدًا بإصرار المرأة المصرية على النجاح في مجال العلم".

وأوضحت أن الدكتورة كوثر من مواليد شبرا وهى من أسرة تتكون من 7 أخوات، وهى من مواليد 1949 وكان والدها لا يؤمن بتعليم البنات، ولكنها أخذت هذا الموضوع على عاتقها أنها يجب أن تتعلم ووصلت أنها تخرجت من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة عين شمس عام 1962.

وأردفت: "بنت مصر كانت أول أستاذة هندسة بجامعة ميريلاند متخصصة في هندسة الميكروويف، وحاليا أستاذة فخرية في الهندسة الكهربائية بجامعة ميريلاند، كوليدج بارك".



وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم: قصة كوثر زكي منحتنا الإلهام والفخر بنساء مصر المتفوقين بالخارج - YouTube

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة كوثر زكي أول مصرية تتخصص في الهندسة الميكانيكية اخبار توك شو

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

اعلان نتائج طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

بسبب لون فستانها.. عروس تطرد شقيقة زوجها في حفل زفافها

بعد تحذير الخبراء .. أسوأ المكملات الغذائية المضرة بالصحة

حكم لبس الخاتم في السبابة.. اعرف الضوابط الشرعية للرجل والمرأة

وليد سليمان أخويا الكبير.. إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

وزير التعليم يحذر: رابط مسابقة الـ30 ألف معلم المتداول «مزيف»

حضانات الأطفال أبرزها.. 6 فئات بالقطاع الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

فيديو

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ