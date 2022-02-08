وزيرة الهجرة:تكريم كوثر زكى رائدة الهندسة الكهربائية في أمريكا فخر للمصريات بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، وذلك بعد اهتمام القيادة السياسية بملف المصريين في الخارج والقرار الجمهوري بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى للحكومة المصرية للتواصل وتلبية الاحتياجات، وتسليط الضوء على جميع المصريين في الخارج من العلماء والنوابغ والخبراء.

وعلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، على تكريم الدكتورة كوثر زكي كـأول مصرية تتخصص في الهندسة الميكانيكية، قائلة: "دور المرأة في الخارج كان لا بد من تسليط الضوء عليه تزامنًا مع إعلان الرئيس أن عام 2017 هو عام المرأة"، متابعة: "بالأمس تم تكريم الدكتورة كوثر عبد الحميد زكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مثال للمرأة الملهمة للمصريات في الخارج".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم: "نظمنا جلسة حوارية مع سيدات نابغات في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية وبعض دول العالم، وهذا كان بغرض أن نكرم هذه السيدة المصرية".

وتابعت وزيرة الهجرة: "قصة الدكتورة كوثر أعطتنا إحساسا كبيرا بالفخر بالمصريات في الخارج، وهي قصة ملهمة تعطي رسالة قوية جدًا بإصرار المرأة المصرية على النجاح في مجال العلم".

وأوضحت أن الدكتورة كوثر من مواليد شبرا وهى من أسرة تتكون من 7 أخوات، وهى من مواليد 1949 وكان والدها لا يؤمن بتعليم البنات، ولكنها أخذت هذا الموضوع على عاتقها أنها يجب أن تتعلم ووصلت أنها تخرجت من كلية الهندسة الكهربائية بجامعة عين شمس عام 1962.

وأردفت: "بنت مصر كانت أول أستاذة هندسة بجامعة ميريلاند متخصصة في هندسة الميكروويف، وحاليا أستاذة فخرية في الهندسة الكهربائية بجامعة ميريلاند، كوليدج بارك".







وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم: قصة كوثر زكي منحتنا الإلهام والفخر بنساء مصر المتفوقين بالخارج - YouTube