عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاتن عبد المعبود: يجب التوصل للحقائق أولاً لغلق الباب أمام مروجي الشائعات

صدى البلد

علقت الإعلامية فاتن عبد المعبود، على الشائعات التي تُثار قائلة: "كتير مننا بيكون عايز يفهم طبيعة الأمور وما يُثار داخل المجتمع المصري .. والمفروض لما نسمع ونستوعب المعلومة الصحيحة من الجهة الحقيقية، نقفل الأبواب في وش الأفراد اللي عايزة تعمل حالة من القلق  والتوتر بين الناس داخل المجتمع المصري".

وأضافت فاتن عبد المعبود خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء ، أن من الأماكن والمؤسسات الهامة التي ننتظر بياناتها دائماً هو مجمع البحوث الإسلامية، مشيرة إلى أن إحدى المؤسسات التابعة لـ الأزهر الشريف.

وتابعت الإعلامية أن مجمع البحوث الإسلامية يعتبر منارة لنشر تعاليم الإسلام في الإعلام أجمع، مشيرة إلى أن هناك علاقة بين المجمع والفتاوى لتقديم الفتاوى للجمهور.

وعقبت فاتن عبد المعبود قائلة: "فيه كثير من الموضوعات والفتاوى أُثيرت خلال الفترة الأخيرة داخل المجتمع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

فاتن عبد المعبود برنامج صباح البلد صدى البلد مجمع البحوث الاسلامية الازهر الشريف

موضوعات متعلقة

اختارتها الجارديان كأفضل كتاب لعام 2019.. ننشر قصة قصيرة من مجموعة بيت من زجاج

سعفان يبحث مع نظيره السعودي الربط الإلكتروني لتقنين أوضاع سفر العمالة.. ومع المفوضة الأوروبية الحد من الهجرة غير الشرعية..ويتابع تطبيق حظر دخول العاملين غير الحاصلين علي لقاح كورونا

أول قمة بين بايدن وشي جينبينج.. ملفات شائكة بين أمريكا والصين.. كيف سيكون مستقبل التعاون بين أمريكا والصين

الوصاية على المقدسات أمانة.. عاهل الأردن: لن نسمح بالتدخل في قرارنا الوطني

من أرض السلام | منتدى شباب العالم يستعد للانطلاق.. رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع.. وفرصة التواصل مع صانعي القرار والمُفكّرين.. صور

دعاء الصباح مكتوب وقصير .. يريح بالك ويشرح صدرك

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

اعلان نتائج طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

بسبب لون فستانها.. عروس تطرد شقيقة زوجها في حفل زفافها

بعد تحذير الخبراء .. أسوأ المكملات الغذائية المضرة بالصحة

حكم لبس الخاتم في السبابة.. اعرف الضوابط الشرعية للرجل والمرأة

وليد سليمان أخويا الكبير.. إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

وزير التعليم يحذر: رابط مسابقة الـ30 ألف معلم المتداول «مزيف»

حضانات الأطفال أبرزها.. 6 فئات بالقطاع الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

فيديو

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ