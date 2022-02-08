فاتن عبد المعبود: يجب التوصل للحقائق أولاً لغلق الباب أمام مروجي الشائعات

علقت الإعلامية فاتن عبد المعبود، على الشائعات التي تُثار قائلة: "كتير مننا بيكون عايز يفهم طبيعة الأمور وما يُثار داخل المجتمع المصري .. والمفروض لما نسمع ونستوعب المعلومة الصحيحة من الجهة الحقيقية، نقفل الأبواب في وش الأفراد اللي عايزة تعمل حالة من القلق والتوتر بين الناس داخل المجتمع المصري".

وأضافت فاتن عبد المعبود خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء ، أن من الأماكن والمؤسسات الهامة التي ننتظر بياناتها دائماً هو مجمع البحوث الإسلامية، مشيرة إلى أن إحدى المؤسسات التابعة لـ الأزهر الشريف.

وتابعت الإعلامية أن مجمع البحوث الإسلامية يعتبر منارة لنشر تعاليم الإسلام في الإعلام أجمع، مشيرة إلى أن هناك علاقة بين المجمع والفتاوى لتقديم الفتاوى للجمهور.

وعقبت فاتن عبد المعبود قائلة: "فيه كثير من الموضوعات والفتاوى أُثيرت خلال الفترة الأخيرة داخل المجتمع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".