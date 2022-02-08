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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اجتماع تنسيق بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية لتنظيم مؤتمر النقل البحري واللوجستيات

تعاون بين جامعة الجلالة
تعاون بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية لتنظيم

عقد الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للتنسيق والتعاون المشترك في تنظيم فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، والمزمع إقامته يومي 20 و21 فبراير المقبل.

تنظم المؤتمر جامعة الجلالة، بمُشاركة وزراء النقل ومُمثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري، ويعقد برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

الإجراءات النهائية بعد القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

وتتناول فعاليات المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، ومنها: تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر، وتطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ؛ لتعزيز التبادل التجاري، وتعزيز فرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر، وكذلك آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإعادة التأمين في دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات.

كما شهد الاجتماع مُناقشة أوجه التعاون المُشترك في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات؛ بالإضافة للاشتراك في المشروعات البحثية ، وتفعيل مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، والتعاون في برامج الأنشطة الطلابية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والعمل على تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

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