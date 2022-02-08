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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

الأهلي وبالميراس
الأهلي وبالميراس - كأس العالم للأندية

تنتظر الجماهير المصرية مساء اليوم اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي المصري ممثل قارة إفريقيا، ونادي بالميراس البرازيلي ممثل قارة آسيا، في المباراة الحاسمة  بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الإمارات في نسختها الـ 17.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويلتقي الأهلي وبالميراس مساء اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وبالميراس اليوم، مواجهة الفائز غدَا من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الانجليزي، في المباراة النهائية، حيث يطمح الاهلي للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس 

تنقل بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للاندية قناة أبو ظبي الرياضية عبر قناتها أبو ظبي إكسترا المخصصة لنقل فعاليات البطولة ومبارياتهان وتخصيص فقرات كاملة للكواليس بالإضافة الى الاستديوهات التحليلية ومتابعة أخبار الفرق المشاركة على مدار الساعة.

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وتذيع قناة أبو ظبي المباريات للجمهور من خلال حصولها على حقوق البث الكاملة، عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، لكنها توجه بثها للمقيمين في منطقة الخليج العربي.

تردد قناة ابو ظبي اكسترا الناقلة لكأس العالم للأندية

تردد قناة ابو ظبي اكسترا الناقلة لكأس العالم للاندية تظهر قناة ابو ظبي اكسترا الرياضية علي النايل سات بإسم Abu Dhabi Sports Extra HD

التردد: 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

جودة المشاهدة: HD

تردد قناة أبو ظبي اكسترا SD على نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة المشاهدة: SD.

قناة SSC السعودية 

القناة الأخرى التي حصلت على بث المباريات أيضًا قناة SSC السعودية، التي أعلنت في بيان تفصيلي قبل إنطلاق البطولة حصولها على بث وإذاعة المباريات لمنطقة الخليج العربي، خاصة مع مشاركة الهلال السعودي في النسخة الحالية.

ونشرت الشركة السعودية بيانًا قالت فيه: « يسر شركة الرياضة السعودية أن تعلن عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط 2022 ».

ترد قناة قناة SSC

وتبث القناة على التردد التالي:

القمر:- عرب سات

التردد:- 12418

الاستقطاب:- أفقي

الترميز:- 27500

3 طرق سهلة ومجربة لمشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس مباشر 

ولمشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في مصرتوجد 3 طرق طرق سهلة ومجربة، ونجحت في تبسيط مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر في دور ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

تحميل تطبيق AD SPORTS

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بث مباشر من خلال تحميل تطبيق AD SPORTS من خلال أنظمة الأندرويد والـ IOS بسهولة.

يتيح التطبيق بث مباشر لمباراة الأهلي وبالميراس من خلال باقته التي تضم جميع قنوات أبوظبي الرياضية.

ويحتاج التطبيق لسرعة مناسبة للغنترنت من أجل مشاهدة سلسة وغير متقطعة خلال المباراة، لذا ينصح باستخدام باقة نت جيدة وسريعة.

منصة شاهد VIP 

شركة الرياضة السعودية SSC حصولها على حقوق بث المباريات من خلال منصاتها على الأقمار الصناعية وتطبيقات الهاتف.

وقالت القناة في بيان لها إن مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بث مباشر ستكون متاحة من خلال عبر قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.

عبر الشاشات الـ سمارت دون هاتف 

تتيح الشاشات الـ سمارت الحديثة تنزيل التطبيقات التي تتيح مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بث مباشر، بدون استخدام هاتف.

وتختلف طريقة تحميل التطبيقات بين كل نوع وآخر من الشاشات بحسب طريقة ضبط كل شاشة من خلال كتيبات البيانات الخاصة بها.

 

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