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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاتصالات وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لأعمال التكامل بين البنك ومنصة مصر الرقمية

صدى البلد

شهد  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنك مصر بشأن تنفيذ أعمال التكامل بين بنك مصر ومنصة مصر الرقمية والمحول الرقمى الحكومى.
هذا وقد أكد  طلعت  أن القطاع المصرفى يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة؛ حيث تأتى أهمية هذا البروتوكول فى تحقيق التكامل مع هذا القطاع الهام لإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة عالية وعلى النحو الذى يسهم فى توفير الوقت والجهد وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل؛ موضحا أن هذا التعاون بين الوزارة وبنك مصر سيسهم فى تحفيز المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية والمدفوعات الالكترونية كما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى.


كما أكد  الأتربى  أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من حرص بنك مصر، على تقديم أفضل الخدمات والمدفوعات الإلكترونية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، بالإضافة الى المساهمة في تحقيق أهداف الشمول المالي، مشيرا إلى قيام بنك مصر بتدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية، سعيا من البنك لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير القنوات والحلول الالكترونية المختلفة للتسهيل على العملاء.


يتضمن البروتوكول إتاحة وإنشاء خط ربط بين بنك مصر ومنصة مصر الرقمية يسمح بتقديم بعض الخدمات ومنها تسهيل دخول عملاء بنك مصر على خدمات مصر الرقمية من خلال قيام بنك مصر بإنشاء رابط على تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت الخاص بالبنك لإعادة توجيه العميل إلى بوابة مصر الرقمية لاستخدام جميع خدماتها المعلنة. بالإضافة الى تسهيل دخول عملاء بنك مصر المسجلين على منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص ببنك مصر من خلال قيام منصة مصر الرقمية بإنشاء رابط على الصفحة الرئيسية للمنصة لإعادة توجيه العميل إلى تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت الخاص ببنك مصر.
كما يسمح بتقديم خدمات الحصول على فهرس بالخدمات المقدمة من منصة مصر الرقمية من خلال خط الربط الرقمى API بين منصة مصر الرقمية وبنك مصر ليتم عرضه على تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت الخاص ببنك مصر، وكذلك السماح لبنك مصر بالحصول على بعض الخدمات الحكومية G2G من خلال إنشاء خط ربط رقمى API بين منصة مصر الرقمية بعد إبرام اتفاق قانونى مع كل وحدة حكومية او وزارة تابعة.


وقع بروتوكول التعاون المهندس، خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والأستاذ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس الإدارة ببنك مصر.

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