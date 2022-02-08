1000 جنيه غرامة وحرمان من الخدمات لأهالي الطلبة "المزوغين" من المدارس

يتم مناقشته اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن تعديلات قانون التعليم التي كانت تقدمت بها الحكومة بشأن فرض عقوبات على والد الطفل حال التغيب من المدرسة.

غرامة ما بين 500 حتى 1000 جنيه

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلّف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح الغرامة ما بين 500 حتى 1000 جنيه.

حرمان من خدمات الحكومة

ونص مشروع القانون على أن تتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور، أو عاود التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.