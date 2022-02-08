مطار مرسى علم يستقبل 6 رحلات دولية بينها رحلتان من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 6 رحلات طيران دولية قادمة من عدة مطارات مختلفة، ضمن الـ 51 رحلة طيران، التى من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليوم وصول رحلتين من بولندا ورحلتين من المطارات الاوكرانية، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من المانيا،وتقوم الأجهزة المختصة بالمطار باتخاذ الاجراءات الاحترازية على الركاب الوافدين.

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من ايطاليا.

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع،و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

على الجانب الاخر رصد مجموعة من الغطاسين ظهور مجموعة الحوت الكاذب بشواطيء الغردقة تسبح معا في انسيابية وهدوء وسط إعجاب وانبهار السائحين الأجانب في رحلة بحرية على متن مركب سياحى وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لمجموعة الحيتان والتي ظلت تتراقص بأشكال جميلة على سطح المياه في احد شواطئ الغردقة.

أشار احمد بيجو منظم رحلات بحرية انه تم رصد مجموعة من الحيتان معروفة باسم الحوت الكاذب وهي نوعية نادرة من فصيلة الدلافين وهي تسبح و تتراقص على سطح الماء في احد شواطئ الغردقة وذلك أثناء رحلة غطس لمجموعة من السائحين الأجانب.

وأوضح بيجو في تصريحات صحفية ان السائحين ظهرت عليهم علامات السعادة والإعجاب لرؤيتهم هذه النوعية النادرة من الدلافين والمعرفة باسم حيتان الدلافين الكاذبة، لافتا إلى أن السائحين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة والتي يأتي إليها السائحين خصيصاً لممارسة رياضة الغوص والسنوركل والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر بأن ظهور هذه النوعية من الدلافين والمعروفة باسم الحيتان الكاذبة يدل على تعافي الحياه البحرية بالغردقة خاصتا انها نادرة الظهور سنويا.