السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق محدود نشب بمخزن أدوية على طريق أخميم _ سوهاج، شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بدائرة المركز، بنشوب حريق محدود بمخزن أدوية على طريق أخميم _ سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمخزن أدوية على مساحة 500 متر، مِلك المدعو (أحمد. م. ق - 37 سنة - صيدلي)، وقرر حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي من الثلاجة، دون أية إصابات بشرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

على الفور تم الدفع بسيارتي اطفاء، وتم اخماد النيران المُشتعلة، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.