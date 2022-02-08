عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلسة فنية مغلقة.. المدير التنفيذي للنادي يكشف موقف لاعبي الأهلي الدوليين

صدى البلد

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الحالة الصحية للاعبي الفريق الدوليين، قائلا:"وصل أمس اللاعبين الدوليين إلى معسكر الفريق وبعد وصولهم بدقائق عقد المدرب الفني موسيماني جلسة مغلقة للتخفيف عنهم".

وقال "سعد شلبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، إن المدير الفني موسيماني تحدث مع اللاعبين أمس وشجعهم على ضرورة تخلصهم من حالة الحزن والتفكير في البطولة القادمة.

وأضاف: النادي الأهلي لديه هدف واحد فقط وهو تقديم أفضل أداء خلال كأس العالم للأندية، من أجل إسعاد الجماهير، مؤكدا أن الفريق سيبذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير.

وفيما يخص إصابات كورونا، أكد سعد شلبي أن كافة المسحات التي أجراها الفريق جاءت سلبية، والفريق بالكامل ملتزم بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم الإصابة.

الأهلى موسيمانى النادي الأهلي كورونا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

ملايين الدولارات مقابل معلومة.. من هو شبح داعش سيناء غفاري الذي تبحث عنه أمريكا؟

وزير خارجية إيران: لا نثق في أمريكا ولن ندخل مفاوضات مباشرة معها

صدمة المزارعين| ولادة ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه.. شاهد

كلب شجاع ينقذ مالكه القعيد من الغرق ..شاهد

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

فيديو

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ