جلسة فنية مغلقة.. المدير التنفيذي للنادي يكشف موقف لاعبي الأهلي الدوليين

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الحالة الصحية للاعبي الفريق الدوليين، قائلا:"وصل أمس اللاعبين الدوليين إلى معسكر الفريق وبعد وصولهم بدقائق عقد المدرب الفني موسيماني جلسة مغلقة للتخفيف عنهم".

وقال "سعد شلبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، إن المدير الفني موسيماني تحدث مع اللاعبين أمس وشجعهم على ضرورة تخلصهم من حالة الحزن والتفكير في البطولة القادمة.

وأضاف: النادي الأهلي لديه هدف واحد فقط وهو تقديم أفضل أداء خلال كأس العالم للأندية، من أجل إسعاد الجماهير، مؤكدا أن الفريق سيبذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير.

وفيما يخص إصابات كورونا، أكد سعد شلبي أن كافة المسحات التي أجراها الفريق جاءت سلبية، والفريق بالكامل ملتزم بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم الإصابة.