رئيس اللجنة المنظمة: افتتاح معارض التمور والزهور 19 فبراير

قال المهندس محمد عبد المنعم، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض زهور الربيع، إنه طبقا لتعليمات وزير الزراعة فإن المعرض سيتم افتتاحه فى 19 فبراير وسينتهي فى 31 مارس.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتي الأن تقدم حوالي 183 عارضا وهم قابلين للزيادة، موضحا أن هناك شروط للانضمام، ومنها أنه يجب أن يكون له سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومعرفة نوع النشاط الخاص به والنباتات التي سيتم عرضها بالمعرض.

وتابع أن هناك بالمعرض إنتاج نباتات زينة وإنتاج نخيل وأنواع كثيرة من الأنشطة هناك، إلى جانب المستلزمات الزراعية والمنتجات التي تنتج من الزراعة، مثل العسل والمربي، حيث أن المعرض متخصص بكل ما يتعلق بالمنتجات الزراعية وليس فقط الزهور.

وأشار إلى أن جميع أنواع النباتات المختلفة موجودة بالمعرض، متابعا أن هناك من يستورد نباتات من الخارج، فى منظر جمالي مبهر وبديع، معقبا: "كل اللي هيروح المعرض هيتمتع هناك".